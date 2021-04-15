В Киеве будут судить мужчину, напавшего на журналистку в прямом эфире
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. В Киеве Голосеевской окружной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 40-летнего мужчины, который подозревается в совершении нападения на журналистку телеканала в Голосеевском районе столицы. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.
Цитата
“Да, 14 декабря 2020 года во время прямого эфира к съемочной группе телеканала подошел злоумышленник и начал толкать журналистку. После этого на замечания девушки мужчина несколько раз ударил ее, в том числе по лицу, причинив телесные повреждения”, — говорится в сообщении.
Детали
Отмечается, что действия нападающего квалифицированы по ч. 2 ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного Кодекса Украины.
Обвинительный акт направлен в Голосеевский районный суд г. Киева для рассмотрения по существу.
За совершенное мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.
Контекст
В Киеве возле станции метро “Выдубичи” журналистку одного из местных телеканалов во время съемки сюжета в прямом эфире ударил неизвестный.
Сообщается, что правоохранители на месте происшествия провели неотложные следственные действия, опросили потерпевшую и свидетелей происшествия. Также оперативники проанализировали видео журналистов, где зафиксирован правонарушитель.