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В Киеве будут судить мужчину, напавшего на журналистку в прямом эфире

В Киеве будут судить мужчину, напавшего на журналистку в прямом эфире

Киев  •  УНН

 • 26469 просмотра

КИЕВ. 15 апреля. УНН. В Киеве Голосеевской окружной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 40-летнего мужчины, который подозревается в совершении нападения на журналистку телеканала в Голосеевском районе столицы. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.

Цитата

“Да, 14 декабря 2020 года во время прямого эфира к съемочной группе телеканала подошел злоумышленник и начал толкать журналистку. После этого на замечания девушки мужчина несколько раз ударил ее, в том числе по лицу, причинив телесные повреждения”, — говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что действия нападающего квалифицированы по ч. 2 ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного Кодекса Украины.

Обвинительный акт направлен в Голосеевский районный суд г. Киева для рассмотрения по существу.

За совершенное мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

Контекст

В Киеве возле станции метро “Выдубичи” журналистку одного из местных телеканалов во время съемки сюжета в прямом эфире ударил неизвестный.

Сообщается, что правоохранители на месте происшествия провели неотложные следственные действия, опросили потерпевшую и свидетелей происшествия. Также оперативники проанализировали видео журналистов, где зафиксирован правонарушитель.

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