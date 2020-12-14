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У Києві у прямому ефірі на журналістку напав невідомий, відкрито провадження

Київ • УНН

 • 14593 перегляди

КИЇВ. 14 грудня. УНН. У Києві біля станції метро “Видубичі” журналістку одного із місцевих телеканалів під час зйомки сюжету у прямому ефірі вдарив невідомий. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу поліції Києва.

У Києві у прямому ефірі на журналістку напав невідомий, відкрито провадження

“Сьогодні до столичної поліції по спецлінії 102 від журналістки одного із місцевих телеканалів надійшло повідомлення про те, що біля станції метро Видубичі під час зйомки сюжету у прямому ефірі її вдарив невідомий. На виклик оперативний черговий направив слідчо-оперативну групу Голосіївського управління поліції”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що правоохоронці на місці події провели невідкладні слідчі дії, опитали потерпілу та свідків події. Також оперативники проаналізували відео журналістів, де зафіксовано правопорушника.

“Зібрані відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 171 (Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) Кримінального кодексу України.

Окрім того, у рамках досудового розслідування поліцейські проводять необхідні слідчі дії та оперативні заходи для затримання правопорушника та притягнення його до відповідальності.

Зазначимо, що телеканал Kyiv Live на своїй сторінці у Facebook повідомив, що напад був здійснений на їхню журналістку Камілу Мамедову.

Нагадаємо, працівники поліції Києва розпочали кримінальне провадження за фактом нападу на журналістку одного з телеканалів під час репортажу з всеукраїнської акції “Запали свічку пам’яті”.

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