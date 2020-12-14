В Киеве в прямом эфире на журналистку напал неизвестный, открыто производство

$41.340.00
45.850.00
ukru
Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге
5 апреля, 08:12 • 59867 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 96870 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 170391 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 175527 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 381872 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 222541 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 495992 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 348590 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 229479 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 251369 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+4°
2м/с
84%
Популярные новости

Украина дала согласие на поиск жертв Волынской трагедии в селе Углы на Ровенщине

5 апреля, 09:21 • 78798 просмотра

НАТО работает с Украиной для ее большей совместимости с Альянсом - Рютте

5 апреля, 09:32 • 66661 просмотра

Зеленский поручил СБУ расследовать утечку проекта соглашения о недрах – FT

5 апреля, 10:08 • 18740 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 29621 просмотра

Это сигнал москвы Вашингтону: в МИД обнародовали заявление об ударе по Кривому Рогу

15:20 • 38629 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 135806 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 123978 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 212981 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 381872 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 495992 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Биньямин Нетаньяху

Элон Маск

Юлия Тимошенко

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Кривой Рог

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 29638 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 36391 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 44066 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 73750 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 95272 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Шахед-136

ТикТок

Вашингтон Пост

В Киеве в прямом эфире на журналистку напал неизвестный, открыто производство

Киев • УНН

 • 14593 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. В Киеве возле станции метро "Выдубичи" журналистку одного из местных телеканалов во время съемки сюжета в прямом эфире ударил неизвестный. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

В Киеве в прямом эфире на журналистку напал неизвестный, открыто производство

"Сегодня в столичную полицию по спецлинии 102 от журналистки одного из местных телеканалов поступило сообщение о том, что возле станции метро Выдубичи во время съемки сюжета в прямом эфире ее ударил неизвестный. На вызов оперативный дежурный направил следственно-оперативную группу Голосеевского управления полиции ", - говорится в сообщении.

Сообщается, что правоохранители на месте происшествия провели неотложные следственные действия, опросили потерпевшую и свидетелей происшествия. Также оперативники проанализировали видео журналистов, где зафиксировано правонарушителя.

"Собранные сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 171 (Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, в рамках досудебного расследования полицейские проводят необходимые следственные действия и оперативные мероприятия для задержания правонарушителя и привлечения его к ответственности.

Отметим, что телеканал Kyiv Live на своей странице в Facebook сообщил, что нападение было совершено на их журналистку Камилу Мамедову.

Напомним, работники полиции Киева начали уголовное производство по факту нападения на журналистку одного из телеканалов во время репортажа с всеукраинской акции "Зажги свечу памяти".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП
Brent
$66.30
Bitcoin
$82,862.50
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,787.52