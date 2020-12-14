В Киеве в прямом эфире на журналистку напал неизвестный, открыто производство
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. В Киеве возле станции метро "Выдубичи" журналистку одного из местных телеканалов во время съемки сюжета в прямом эфире ударил неизвестный. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.
"Сегодня в столичную полицию по спецлинии 102 от журналистки одного из местных телеканалов поступило сообщение о том, что возле станции метро Выдубичи во время съемки сюжета в прямом эфире ее ударил неизвестный. На вызов оперативный дежурный направил следственно-оперативную группу Голосеевского управления полиции ", - говорится в сообщении.
Сообщается, что правоохранители на месте происшествия провели неотложные следственные действия, опросили потерпевшую и свидетелей происшествия. Также оперативники проанализировали видео журналистов, где зафиксировано правонарушителя.
"Собранные сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 171 (Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов) Уголовного кодекса Украины.
Кроме того, в рамках досудебного расследования полицейские проводят необходимые следственные действия и оперативные мероприятия для задержания правонарушителя и привлечения его к ответственности.
Отметим, что телеканал Kyiv Live на своей странице в Facebook сообщил, что нападение было совершено на их журналистку Камилу Мамедову.
Напомним, работники полиции Киева начали уголовное производство по факту нападения на журналистку одного из телеканалов во время репортажа с всеукраинской акции "Зажги свечу памяти".