У Києві судитимуть чоловіка, який напав на журналістку в прямому ефірі
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. В Києві Голосіївською окружною прокуратурою затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 40-річного чоловіка, який підозрюється у вчиненні нападу на журналістку телеканалу у Голосіївському району столиці. Про це пише УНН з посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.
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“Так, 14 грудня 2020 року під час прямого ефіру до знімальної групи телеканалу підійшов зловмисник та почав штовхати журналістку. Після цього на зауваження дівчини чоловік кілька разів вдарив її, у тому числі, по обличчю, чим спричинив тілесні ушкодження”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Зазначається, що дії нападника кваліфіковано за ч. 2 ст. 345-1 (погроза або насильство щодо журналіста) Кримінального Кодекса України.
Обвинувальний акт скеровано до Голосіївського районного суду м. Києва для розгляду по суті.
За вчинене чоловіку загрожує до 5 років позбавлення волі.
Контекст
У Києві біля станції метро “Видубичі” журналістку одного із місцевих телеканалів під час зйомки сюжету у прямому ефірі вдарив невідомий.
Повідомляється, що правоохоронці на місці події провели невідкладні слідчі дії, опитали потерпілу та свідків події. Також оперативники проаналізували відео журналістів, де зафіксовано правопорушника.