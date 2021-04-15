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У Києві судитимуть чоловіка, який напав на журналістку в прямому ефірі

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 квітня. УНН. В Києві Голосіївською окружною прокуратурою затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 40-річного чоловіка, який підозрюється у вчиненні нападу на журналістку телеканалу у Голосіївському району столиці. Про це пише УНН з посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

Цитата

“Так, 14 грудня 2020 року під час прямого ефіру до знімальної групи телеканалу підійшов зловмисник та почав штовхати журналістку. Після цього на зауваження дівчини чоловік кілька разів вдарив її, у тому числі, по обличчю, чим спричинив тілесні ушкодження”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Зазначається, що дії нападника кваліфіковано за ч. 2 ст. 345-1 (погроза або насильство щодо журналіста) Кримінального Кодекса України.

Обвинувальний акт скеровано до Голосіївського районного суду м. Києва для розгляду по суті.

За вчинене чоловіку загрожує до 5 років позбавлення волі.

Контекст

У Києві біля станції метро “Видубичі” журналістку одного із місцевих телеканалів під час зйомки сюжету у прямому ефірі вдарив невідомий.

Повідомляється, що правоохоронці на місці події провели невідкладні слідчі дії, опитали потерпілу та свідків події. Також оперативники проаналізували відео журналістів, де зафіксовано правопорушника.

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