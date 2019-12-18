В Киеве направят больше 4 млн грн на приюты для животных

"Городские власти Киева намерены направить 4,2 миллиона гривен на помощь приютам для животных, которые созданы и функционируют по инициативе общественности", - сообщают в КГГА.

Планируется, что эти средства используют для первоочередных потребностей содержания животных в приютах.

"Мы внесли изменения в профильной целевой программы Киева и направляем объемы помощи приютам, участвующих в целевой городской программе и совместно с городом работают над улучшением условий жизни бездомных животных, внедрением цивилизованных методов уменьшения численности животных, оставленных на произвол судьбы и т.д. Так, активными участниками программы являются организации "Киевское общество защиты животных", общество защиты животных "SOS", благотворительная организация "Благотворительный фонд "СИРИУС". Средства будут распределяться пропорционально количеству животных в приюте", - пояснил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев.

Отмечается, что Департамент городского благоустройства приглашает и другие приюты и общественные организации к сотрудничеству с городом в реализации городской программы.

Напомним, в США в приюте держат в "одиночной камере" кота, который выпускал на волю других.