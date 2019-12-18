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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 45108 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 103553 просмотра

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 137045 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 141648 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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В Киеве направят больше 4 млн грн на приюты для животных

В Киеве направят больше 4 млн грн на приюты для животных

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 декабря. УНН. В столице направят 4,2 миллиона гривен на помощь трем приютам для животных. Соответствующее решение принял Киевский городской совет, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"Городские власти Киева намерены направить 4,2 миллиона гривен на помощь приютам для животных, которые созданы и функционируют по инициативе общественности", - сообщают в КГГА.

Планируется, что эти средства используют для первоочередных потребностей содержания животных в приютах.

"Мы внесли изменения в профильной целевой программы Киева и направляем объемы помощи приютам, участвующих в целевой городской программе и совместно с городом работают над улучшением условий жизни бездомных животных, внедрением цивилизованных методов уменьшения численности животных, оставленных на произвол судьбы и т.д. Так, активными участниками программы являются организации "Киевское общество защиты животных", общество защиты животных "SOS", благотворительная организация "Благотворительный фонд "СИРИУС". Средства будут распределяться пропорционально количеству животных в приюте", - пояснил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев.

Отмечается, что Департамент городского благоустройства приглашает и другие приюты и общественные организации к сотрудничеству с городом в реализации городской программы.

Напомним, в США в приюте держат в "одиночной камере" кота, который выпускал на волю других.

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