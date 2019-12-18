У Києві спрямують більше 4 млн грн на притулки для тварин
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. У столиці спрямують 4,2 мільйона гривень на допомогу трьом притулкам для тварин. Відповідне рішення прийняла Київська міська рада, передає УНН із посиланням на пресслужбу КМДА.
"Міська влада Києва має намір спрямувати 4,2 мільйона гривень на допомогу притулкам для тварин, що створені та функціонують за ініціативи громадськості", - повідомляють у КМДА.
Планується, що ці кошти використають для першочергових потреб утримання тварин у притулках.
"Ми внесли зміни до профільної цільової програми Києва та спрямовуємо обсяги допомоги притулкам, що є учасниками цільової міської програми та спільно із містом працюють над покращенням умов життя безпритульних тварин, впровадженням цивілізованих методів зменшення чисельності тварин, залишених напризволяще тощо. Так, активними учасниками програми є організації "Київське товариство захисту тварин", товариство захисту тварин "SOS", благодійна організація "Благодійний фонд "СІРІУС". Кошти розподілятимуть пропорційно кількості тварин у притулку", – пояснив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.
Зазначається, що Департамент міського благоустрою запрошує й інші притулки та громадські організації до співпраці з містом у реалізації міської програми.
Нагадаємо, у США у притулку тримають в "одиночній камері" кота, який випускав на волю інших.