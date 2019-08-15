В Киеве сожгли маршрутку
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. В Деснянском районе Киева сгорела маршрутка, полиция разыскивает причастных к событию. Об этом сообщили в пресс-служб полиции Киева, передает УНН.
“Утром возле станции метро „Лесная“ загорелась маршрутка. После выхода пассажиров на конечной станции водитель услышал хлопок, после чего автобус загорелся”, — говорится в сообщении.
По предварительной версии спасателей причиной стало занесение постороннего источника зажигания. С места происшествия полиция изъяла бутылку и другие остатки для проведения экспертизы.
Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы. Полицейские устанавливают обстоятельства инцидента и разыскивают причастных к правонарушению лиц.
Напомним, во Львовской области в результате ДТП с участием маршрутного автобуса и микроавтобуса пострадал водитель одного из транспортных средств.