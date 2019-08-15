У Києві спалили маршрутку
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. У Деснянському районі Києва згоріла маршрутка, поліціє розшукує причетних до події. Про це повідомили у пресслужбі поліції Києва, передає УНН.
“Вранці поблизу станції метро „Лісова“ загорілася маршрутка. Після виходу пасажирів на кінцевій станції водій почув хлопок, після чого автобус загорівся”, — йдеться в повідомленні.
За попередньою версією рятувальників причиною стало занесення стороннього джерела запалювання. З місця події поліція вилучила пляшку та інші рештки для проведення експертизи.
Наразі вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі. Поліцейські встановлюють обставини інциденту та розшукують причетних до правопорушення осіб.
Нагадаємо, у Львівській області внаслідок ДТП за участю маршрутного автобуса та мікроавтобуса постраждав водій одного з транспортних засобів.