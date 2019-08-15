На Львівщині зіткнулись маршрутка та мікроавтобус, постраждав водій
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. У Львівській області внаслідок ДТП за участю маршрутного автобуса та мікроавтобуса постраждав водій одного з транспортних засобів. Про це УНН повідомили у відділі комункації обласної поліції.
Дорожньо-транспортна пригода сталась 14 серпня, близько 16:15, на автодорозі "Львів-Самбір-Ужгород" у селі Ясениця-Замкова Старосамбірського району.
Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись маршрутний автобус "Еталон", яким керував 48-річний мешканець Самбірщини, та мікроавтобус Mеrcedes під керуванням 37-річного жителя Дрогобицького району.
Внаслідок зіткнення тілесні ушкодження отримав водій маршрутного автобуса - лікарі діагностували у нього, зокрема, перелом гомілки.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.
Поліцейські встановлюють обставини події.
Нагадаємо, у Харкові внаслідок зіткнення легкового автомобіля та пасажирського автобуса п'ятеро людей отримали травми.