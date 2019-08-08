У Харкові зіткнулися легковик та автобус, постраждали п'ятеро осіб

Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на вулиці Гвардійців Широнінців надійшло до поліції 7 серпня о 21:45.

Як попередньо встановили працівники слідчо-оперативної групи, 21-річний водій автомобіля "ВАЗ-21103" перевищив швидкість та зіштовхнувся з автобусом "ЗАЗ І-Van", що їхав попереду.

Урезультаті аварії травми отримали водій легковика та четверо його пасажирів віком від 23 до 27 років. Всі постраждалі були доставлені до лікарні. Після надання медичної допомоги трьох людей відпустили додому, а водія автівки та 27-річного пасажира госпіталізували.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Нагадаємо, на Київщині в ДТП травмувалося п'ятеро людей, одна особа загинула.