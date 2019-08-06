На Київщині в ДТП травмувалося п'ятеро людей, одна особа загинула
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. У Київській області внаслідок зіткнення легковиків та мікроавтобуса травми отримало п'ятеро людей, ще одна людина загинула. Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної поліції.
Так, 5 серпня, на автодорозі “Київ-Знам’янка” поблизу с. Іванівка у ДТП потрапили три автомобілі.
Водій легковика “ВАЗ-2101”, не надав перевагу в русі, скоїв зіткнення з мікроавтобусом та ще одним легковиком.
Внаслідок аварії пасажир “ВАЗ-2101”, 23-річний чоловік, від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці пригоди, водія доставлено до лікарні.
Крім того, травм зазнали водій та пасажир іншого легковика, а також пасажир мікроавтобусу.
Потерпілих, із тілесними ушкодженнями різного ступеню тяжкості, доставлено до лікарні.
Нагадаємо, на Полтавщині внаслідок ДТП травмовано 5 осіб, серед яких дитина.