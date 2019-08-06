В Киевской области в ДТП травмировались пять человек, один человек погиб
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. В Киевской области в результате столкновения легковушек и микроавтобуса травмы получили пять человек, еще один человек погиб. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
Так, 5 августа, на автодороге “Киев-Знаменка” около с. Ивановка в ДТП попали три автомобиля.
Водитель легковушки “ВАЗ-2101”, не предоставил преимущество в движении, совершил столкновение с микроавтобусом и еще одним автомобилем.
В результате аварии пассажир “ВАЗ-2101”, 23-летний мужчина, от полученных телесных повреждений погиб на месте происшествия, водитель доставлен в больницу.
Кроме того, травмы получили водитель и пассажир другого легковушки, а также пассажир микроавтобуса.
Пострадавших, с телесными повреждениями разной степени тяжести, доставлены в больницу.
Напомним, в Полтавской области в результате ДТП травмированы 5 человек, среди которых ребенок.