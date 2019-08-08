В Харькове столкнулись легковушка и автобус, пострадали пять человек
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. В Харькове в результате столкновения легкового автомобиля и пассажирского автобуса пять человек получили травмы. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
Сообщение о дорожно-транспортном происшествии на улице Гвардейцев Широнинцев поступило в полицию 7 августа в 21:45.
Как предварительно установили сотрудники следственно-оперативной группы, 21-летний водитель автомобиля "ВАЗ-21103" превысил скорость и столкнулся с автобусом "ЗАЗ I-Van", который ехал впереди.
В результате аварии травмы получили водитель легковушки и четверо его пассажиров в возрасте от 23 до 27 лет. Все пострадавшие были доставлены в больницу. После оказания медицинской помощи трех человек отпустили домой, а водителя автомобиля и 27-летнего пассажира госпитализировали.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.
Напомним, в Киевской области в ДТП травмировались пять человек, один человек погиб.