Во Львовской области столкнулись маршрутка и микроавтобус, пострадал водитель

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 21202 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 55053 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 121024 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 131612 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 122337 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 125998 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 128639 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 152964 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150992 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140841 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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5 марта, 11:59 • 132450 просмотра
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Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

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5 марта, 08:47 • 132677 просмотра
Актуальное
Во Львовской области столкнулись маршрутка и микроавтобус, пострадал водитель

Во Львовской области столкнулись маршрутка и микроавтобус, пострадал водитель

Киев  •  УНН

 • 7687 просмотра

КИЕВ. 15 августа. УНН. Во Львовской области в результате ДТП с участием маршрутного автобуса и микроавтобуса пострадал водитель одного из транспортных средств. Об этом УНН сообщили в отделе комункации областной полиции.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 14 августа, около 16:15, на автодороге "Львов-Самбор-Ужгород" в селе Ясеница-Замковая Старосамборского района.

Как предварительно установили правоохранители, столкнулись маршрутный автобус "Эталон", которым управлял 48-летний житель Самборского района, и микроавтобус Mеrcedes под управлением 37-летнего жителя Дрогобычского района.

В результате столкновения телесные повреждения получил водитель маршрутного автобуса - врачи диагностировали у него, в частности, перелом голени.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи - до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.

Напомним, в Харькове в результате столкновения легкового автомобиля и пассажирского автобуса пять человек получили травмы.

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