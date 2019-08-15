Во Львовской области столкнулись маршрутка и микроавтобус, пострадал водитель
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. Во Львовской области в результате ДТП с участием маршрутного автобуса и микроавтобуса пострадал водитель одного из транспортных средств. Об этом УНН сообщили в отделе комункации областной полиции.
Дорожно-транспортное происшествие произошло 14 августа, около 16:15, на автодороге "Львов-Самбор-Ужгород" в селе Ясеница-Замковая Старосамборского района.
Как предварительно установили правоохранители, столкнулись маршрутный автобус "Эталон", которым управлял 48-летний житель Самборского района, и микроавтобус Mеrcedes под управлением 37-летнего жителя Дрогобычского района.
В результате столкновения телесные повреждения получил водитель маршрутного автобуса - врачи диагностировали у него, в частности, перелом голени.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи - до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.
Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.
Напомним, в Харькове в результате столкновения легкового автомобиля и пассажирского автобуса пять человек получили травмы.