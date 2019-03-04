В Киеве сегодня дождь, местами с мокрым снегом
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. Сегодня, 4 марта, в столице дождь, местами с мокрым снегом, ветер юго-западный, 7-12 м / с, порывы ветра 15-20 м/с. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре, передает УНН.
Кроме того, по прогнозу синоптиков, 4 марта в Киеве облачно с прояснениями, температура днем 7-9º тепла.
Как сообщал УНН, неделя в Украине начнется с дождливой погоды, температура днем прогреется до 8-15 градусов выше нуля.
Ветер юго-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 25 м/с.
Температура на Правобережье днем 7-12 ° тепла, в западных областях до 15 ° тепла; на остальной территории днем 3-8 ° тепла.
Напомним, на этой неделе морозы будут только ночью.