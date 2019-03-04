У Києві сьогодні дощ, місцями з мокрим снігом

Окрім того, за прогнозом синоптиків, 4 березня у Києві буде хмарно з проясненнями, температура вдень 7-9º тепла.



Як повідомляв УНН, тиждень в Україні почнеться з дощової погоди, температура вдень прогріється до 8-15 градусів вище нуля.



Вітер південно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с, на високогір'ї Карпат 25 м/с.

Температура на Правобережжі вдень 7-12° тепла, у західних областях до 15° тепла; на решті території вдень 3-8° тепла.



Нагадаємо, цього тижня морози будуть тільки вночі.