В Киеве сегодня будет ограничено движение по центральным улицам
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. В рамках Дней Европы в Киеве 13-16 мая с состоится масштабная художественное событие — Международный фестиваль искусств “Anne de Kyiv Fest”. Из-за этого в столице временно ограничат движение транспорта Десятинным переулком. Об этом информируют в мэрии, пишет УНН.
Детали
В связи с проведением мероприятия, с 08:00 до 10:00 16 мая ограничат движение транспорта Десятинным переулком, на отрезке улицы Владимирской (от Десятинного переулка до улицы Десятинной), по улице Десятинной. Также изменит движение общественный транспорт, курсирующий по улицам, где будет проходить художественное событие.
В целом фестиваль охватит Михайловскую площадь, Десятинный переулок, отрезок улицы Владимирской.
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