У Києві сьогодні буде обмежений рух центральними вулицями
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. У рамках Днів Європи у Києві 13-16 травня з відбудеться масштабна мистецька подія — Міжнародний фестиваль мистецтв “Anne de Kyiv Fest”. Через це у столиці тимчасово обмежать рух транспорту Десятинним провулком. Про це інформують у мерії, пише УНН.
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У зв’язку з проведенням заходу, із 08:00 до 10:00 16 травня обмежать рух транспорту Десятинним провулком, на відрізку вулиці Володимирської (від Десятинного провулку до вулиці Десятинної), вулицею Десятинною. Також змінить рух громадський транспорт, що курсує вулицями, де триватиме мистецька подія.
Загалом фестиваль охопить Михайлівську площу, Десятинний провулок, відрізок вулиці Володимирської.
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