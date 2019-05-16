В Киеве скоростной трамвай сошел с рельсов
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. В Киеве скоростной трамвай сошел с рельсов, в результате чего образовалась большая пробка, передает корреспондент УНН.
ЧП произошло на линии скоростного трамвая между остановками КПИ и Полевая. Из-за аварии образовался большой затор - в нем застряло менее 10 трамваев.
Кроме того, на остановках наземного транспорта вокруг линии возникли большие скопления людей. Сейчас они меняют способ передвижения по городу.
Напомним, в Киеве на Выдубичах сошли с рельсов и перевернулись 7 вагонов с щебнем.