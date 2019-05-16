У Києві швидкісний трамвай зійшов з рейок
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. У Києві швидкісний трамвай зійшов з рейок, через що утворився великий затор, передає кореспондент УНН.
Подія сталася на лінії швидкісного трамваю між зупинками КПІ і Польова. Через аварію утворився чималий затор – у ньому застрягло щонайменше 10 трамваїв.
Крім того, на зупинках наземного транспорту навколо лінії виникли великі скупчення людей. Наразі вони змінюють спосіб пересування містом.
Нагадаємо, у Києві на Видубичах зійшли з рейок і перекинулись 7 вагонів із щебенем.