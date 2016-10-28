В Киеве разыскивают енотиху по имени Нюша, которая сбежала из павильона на ВДНХ

"Нюше полтора года, она среднего размера. Обратите внимание, что она не ручная, и брать на руки ее не стоит - может укусить и поцарапать!" - говорится в сообщении.

Вечером на поиски Нюши отправится поисковая группа, ведь активнім животное становится именно ночью. Всех желающих приглашают присоединиться к поискам.

Тех, кто увидит странную активность возле мусорника, заброшенного павильона или где-то в лесу заметит полосатый хвост, просят позвонить по телефону (066) 078-68-14 (Алина).