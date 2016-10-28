У Києві розшукують єнотиху на ім'я Нюша, яка втекла із павільйону на ВДНГ
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Із павільйону №32 на київському ВДНГ втекла єнотиха на ім'я Нюша. Тваринка вистрибнула у відкриті двері, коли її господарка відволіклася. Про це повідомляє прес-служба ВДНГ.
"Нюші півтори роки, вона середнього розміру. Зверніть увагу, що вона НЕ ручна, і брати на руки її НЕ варто – може вкусити та пошкрябати!" - йдеться у повідомленні.
Увечері на пошуки Нюші відправиться пошукова група, адже активною тваринка стає саме вночі. Усіх охочих запрошують приєднатися до пошуків.
Тих, хто побачить дивну активність біля смітника, закинутого павільйона чи десь у лісі помітить смугастий хвіст, просять зателефонувати за телефоном (066) 078-68-14 (Аліна).