В Киеве начнется реконструкция транспортного узла на проспекте Победы
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. В феврале в Киеве начнется реконструкция транспортного узла на пересечении просп. Победы и ул. Данила Щербакивского и обустроят 5 полос движения. Об этом УНН сообщили в пресс-службе КГГА.
Главное изменение, которое позволит значительно уменьшить заторы в часы пик - это обустройство 5 полос движения транспорта (3 - на выезд из Киева и 2 - на въезд в столицу). Для повышения безопасности дорожного движения установят распределительное ограждение.
На первом этапе проложат инженерные сети водопровода и электрокабелей. Проведение этих работ не требует теплой солнечной погоды, поэтому в феврале дорожники смогут активно работать. Для удобства автомобилистов на нижнем проезде в направлении центра будут расширять проезжую часть.
При благоприятных погодных условиях начнутся работы на путепроводе. В частности, дорожники сделают новую гидроизоляцию, заменят опоры контактной сети, отремонтируют тротуары и установят новое барьерное ограждение.
Реконструкцию транспортного узла планируют завершить в декабре 2017 года.