У Києві розпочнеться реконструкція транспортного вузла на просп. Перемоги
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. У лютому в Києві розпочнеться реконструкція транспортного вузла на перетині просп. Перемоги та вул. Данила Щербаківського та влаштують 5 смуг руху. Про це УНН повідомили у прес-службі КМДА.
Головна зміна, яка дозволить значно зменшити затори в години пік, – це влаштування 5 смуг руху транспорту (3 – на виїзд із Києва та 2 – на в’їзд до столиці). Для підвищення безпеки дорожнього руху буде встановлено розподільче огородження.
На першому етапі буде перекладено інженерні мережі водопроводу та електрокабелів. Проведення цих робіт не потребує теплої сонячної погоди, тому в лютому дорожники зможуть активно працювати. Для зручності автомобілістів на нижньому проїзді в напрямку центру розширюватимуть проїжджу частину.
За сприятливих погодних умов буде розпочато роботи на шляхопроводі. Зокрема, дорожники облаштують нову гідроізоляцію, замінять опори контактної мережі, відремонтують тротуари та встановлять нове бар’єрне огородження.
Реконструкцію транспортного вузла планують завершити в грудні 2017 року.