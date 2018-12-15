В Киеве начинается Объединительный собор
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. В Киеве после приезда Президента Украины Петра Порошенко в Софию Киевскую в столице начинается Объединительный собор украинских православных церквей, передает УНН.
На Объединительном соборе украинских православных церквей будет решаться вопрос о создании единой независимой Украинской православной церкви, принятии ее устава и голосовании за предстоятеля церкви.
Объединительный собор должен был начаться в 10:00. Председательствовать на Соборе должен представитель Вселенского патриарха митрополит Галльский Эммануил. Президент Украины Петр Порошенко также прибыл в Святую Софию во время Собора.
Томос об автокефалии будущему главе поместной православной церкви в Украине будет вручен в Константинополе 6 января 2019 года.