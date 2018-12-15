У Києві розпочинається Об'єднавчий собор
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. У Києві після приїзду Президента України Петра Порошенка до Софії Київської у столиці розпочинається Об'єднавчий собор українських православних церков, передає УНН.
На Об'єднавчому соборі українських православних церков буде вирішуватися питання про створення єдиної незалежної Української православної церкви, ухвалення її статуту та голосування за предстоятеля церкви.
Об'єднавчий собор мав розпочатися о 10:00. Головувати на Соборі має представник Вселенського патріарха митрополит Галльський Еммануїл. Президент України Петро Порошенко також прибув до Святої Софії під час Собору.
Томос про автокефалію майбутньому голові помісної православної церкви в Україні буде вручений у Константинополі 6 січня 2019 року.