В Киеве роздано уже 18 тысяч автоматов

“Только в Киеве уже 18 тысяч автоматов и соответствующий боекомплект, которые уже розданы и продолжают раздаваться бойцам Сил ТрО в течение вчерашнего и сегодняшнего дня. Желающих вступить в ряды Сил ТрО и с оружием в руках останавливать российских оккупантов растет, а оружие поступает еще”, — написал министр на своей странице в Facebook.

Он также добавил, что в ряды тероборони записываются тысячи людей, а также принято решение зачислять в ее ряды патриотов в возрасте свыше 60 лет.

“Итак, „заблукавші“, нех@й щастить”,, — красноречиво написал министр.

Резников подчеркнул, что гордится защитниками страны.

“Благодаря героизму наших защитников и защитниц Украина выстояла первые, самые сложные сутки. Оккупанты понесли существенные потери.

Сегодня мы будем сильнее. Ведь тысячи людей присоединяются к рядам Сил территориальной обороны и готовы давать отпор врагу”, — написал министр.