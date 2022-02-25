У Києві роздано вже 18 тисяч автоматів
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. Представникам територіальної оборони у столиці роздано вже 18 тисяч автоматів. Про це повідомив Міністр оборони України Олексій Резніков, передає УНН.
“Тільки у Києві вже 18 тисяч автоматів та відповідний боєкомплект, які вже роздано і продовжують роздаватися бійцям Сил ТрО протягом вчорашнього і сьогоднішнього дня. Бажаючих долучитись до лав Сил ТрО та зі зброєю в руках зупиняти російських окупантів зростає, а зброя надходить ще”, — написав міністр на своїй сторінці у Facebook.
Він також додав, що до лав тероборони записуються тисячі людей, а також ухвалено рішення зараховувати до тероборони патріотів віком понад 60 років.
“Тож, „заблукавші“, нех@й щастить”, — промовисто написав міністр.
Резніков наголосив, що пишається захисниками країни.
“Завдяки героїзму наших захисників і захисниць Україна вистояла першу, найскладнішу добу. Окупанти понесли суттєві втрати.
Сьогодні ми будемо сильнішими. Адже тисячі людей приєднуються до лав Сил територіальної оборони і готові давати відсіч ворогу”, — написав міністр.