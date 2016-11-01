В Киеве реконструируют транспортную развязку возле бульвара Дружбы народов

"Транспортная развязка в месте примыкания ул. Старонаводницкой и ул. Лаврской до бульвара Дружбы народов станет одной из первых, которую мы реконструируем в рамках улучшения транспортной системы города ", - сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что выполнение указанных работ позволит увеличить пропускную способность бульвара Дружбы Народов с 22000 авто / сутки до 35000 авто / сутки, улучшит обслуживание населения общественным транспортом, положительно повлияет на экологическое состояние за счет ликвидации заторов, разгрузит движение транспортного участка с центральной части города в направлении левого берега.

Заказчиком работ определено КК "Киевавтодор", который должен в установленном законодательством порядке определить генеральные проектную и подрядную строительную организации, разработать проектную документацию, провести и утвердить ее экспертизу.