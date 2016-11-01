У Києві реконструюють транспортну розв’язку поблизу бульвару Дружби народів
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. У Печерському районі Києва реконструюють транспортну розв’язку у місці примикання вул. Старонаводницької і вул. Лаврської до бульвару Дружби народів. Про це УНН повідомили у прес-службі КМДА.
“Транспортна розв’язка в місці примикання вул. Старонаводницької і вул. Лаврської до бульвару Дружби народів стане однією з перших, яку ми реконструюємо в рамках покращення транспортної системи міста”, — сказано в повідомленні.
У відомстві зазначили, що виконання зазначених робіт дозволить збільшити пропускну спроможність бульвару Дружби Народів з 22 000 авто/добу до 35 000 авто/добу, поліпшить обслуговування населення громадським транспортом, позитивно вплине на екологічний стан за рахунок ліквідації заторів, розвантажить рух транспортної ділянки з центральної частини міста у напрямку лівого берега.
Замовником робіт визначено КК “Київавтодор”, яка має в установленому законодавством порядку визначити генеральні проектну та підрядну будівельну організації, розробити проектну документацію, провести та затвердити її експертизу.