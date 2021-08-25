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В Киеве пьяный мужчина потерял двухмесячного ребенка во время прогулки

В Киеве пьяный мужчина потерял двухмесячного ребенка во время прогулки

Киев  •  УНН

 • 22121 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. В Киеве нетрезвый отец потерял во время прогулки двухмесячную дочь. Об этом сообщает полиция Киева, информирует УНН.

Детали

Ночью, 25 августа, в полицию Киева поступил вызов от женщины с информацией, что её сын потерял сознание и потерял двухмесячного ребенка. На поиски направили наряды патрульной полиции, ювенальных инспекторов и следственно-оперативную группу Голосеевского управления полиции. Ребенка разыскивали в течение двух часов.

"Поиски осложняло то, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и не мог точно сказать, где в последний раз находился с ребенком. В конце концов, на улице Тарасовской мы услышали детский плач и нашли коляску с ребенком в одном из подъездов", - сообщил правоохранитель Сергей Родионов.

По словам начальницы сектора ювенальной превенции Голосеевского управления полиции Елены Санченко, отца девочки месяц назад уже привлекали к административной ответственности за похожее правонарушение. Тогда он в состоянии алкогольного опьянения ходил с младенцем по торгово-развлекательному центру.

Полицейские совместно с сотрудниками Службы по делам детей и семьи приняли решение доставить девочку в учреждение здравоохранения, а родителей ребенка привлечь к ответственности за ненадлежащее исполнение своих родительских обязанностей.

Напомним

14 августа вблизи Ворохты во время восхождения на Говерлу от группы туристов отстал и заблудился мальчик.

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