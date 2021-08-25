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У Києві п'яний чоловік загубив двомісячну дитину під час прогулянки

У Києві п'яний чоловік загубив двомісячну дитину під час прогулянки

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 серпня. УНН. У Києві нетверезий батько загубив під час прогулянки двомісячну доньку. Про це повідомляє поліція Києва, інформує УНН.

Деталі

Уночі, 25 серпня, в поліцію Києва надійшов виклик від жінки з інформацією, що її син знепритомнів та загубив двомісячну дитину. На пошуки скерували наряди патрульної поліції, ювенальних інспекторів та слідчо-оперативну групу Голосіївського управління поліції. Дитину розшукували протягом двох годин. 

"Пошуки ускладнювало те, що чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння і не міг точно сказати, де востаннє перебував із дитиною. Зрештою, на вулиці Тарасівській ми почули дитячий плач і відшукали візочок із дитиною в одному з під’їздів", – повідомив правоохоронець Сергій Родіонов.

За словами начальниці сектору ювенальної превенції Голосіївського управління поліції Олени Санченко, батька дівчинки місяць тому вже притягували до адміністративної відповідальності за схоже правопорушення. Тоді він у стані алкогольного сп’яніння ходив із немовлям торгово-розважальним центром.

Поліцейські разом із працівниками Служби у справах дітей та сім’ї ухвалили рішення доправити дівчинку до закладу охорони здоров’я, а батьків дитини притягнути до відповідальності за неналежне виконання своїх батьківських обов’язків.

Нагадаємо

14 серпня поблизу Ворохти під час сходження на Говерлу від групи туристів відстав та заблукав хлопчик.

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