В Киеве проведут новый художественный фестиваль БойчукFest
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. В Киеве в течение 12-13 сентября состоится новый фестиваль современного украинского искусства БойчукFest. Об этом сообщило Министерство культуры и информационной политики, передает УНН.
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"Сочетая современное украинское искусство, разнообразные мастер-классы от лучших специалистов, лектории по украинскому искусству, кинопоказы, театральную и поэтическую сцены, фестиваль станет важным мостиком между современностью и традиционной украинской культурой", – отметили в МКИП.
Детали
Целью мероприятия является популяризация фигуры выдающегося украинского художника-монументалиста Михаила Бойчука и его уникальной художественной школы, основой которой является украинское народное искусство и традиционные художественные ремесла.
Участниками фестиваля станут украинские художники, которые учатся и преподают в Академии имени М. Бойчука, мастера декоративного искусства, поэты, театральные деятели, искусствоведы и представители других отраслей культуры.
В программе мероприятия, в частности, выставки творческих работ преподавателей и выпускников Академии, ярмарка художественных ремесел, мастер-классы по гончарству, витражному и мозаичному искусству, текстилю и тому подобное. Также запланированы лекции по украинскому искусству, кинопоказы, поэтическая сцена, презентации каталогов творческих работ преподавателей и студентов Академии.
Кроме того, состоится показ спектакля о жизни и творчестве Бойчука "Плод самого себя", созданного в творческой коллаборации с кафедрой режиссуры и актерского мастерства Национальной академии руководящих кадров культуры и искусств.
12 сентября в открытии фестиваля примет участие исполняющий обязанности министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев.
Мероприятие состоится на территории Киевской государственной академии декоративно-прикладного искусства и дизайна имени М.Бойчука по адресу: Киев, улица М. Бойчука, 32. Начало в 10:00.
Справка
Михаил Бойчук – художник мирового уровня, основоположник украинского монументального искусства, основанного на национальных традициях, лидер группы "бойчукистов". Принадлежит к группе художников "Расстрелянного возрождения". Бойчук восстанавливал фрески Софийского собора в Киеве и Успенского в Чернигове, создавал новые фресковые ансамбли. Вместе с учениками расписал в Киеве Луцкие казармы. Также работал над художественным оформлением спектаклей Леся Курбаса. Большинство работ Бойчука были уничтожены после расстрела его советской властью, сожжены даже эскизы.