У Києві проведуть новий мистецький фестиваль БойчукFest
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. У Києві упродовж 12-13 вересня відбудеться новий фестиваль сучасного українського мистецтва БойчукFest. Про це повідомило Міністерство культури та інформаційної політики, передає УНН.
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"Поєднуючи сучасне українське мистецтво, різноманітні майстер-класи від найкращих фахівців, лекторії з українського мистецтва, кінопокази, театральну та поетичну сцени, фестиваль стане важливим містком між сучасністю та традиційною українською культурою", – зазначили у МКІП.
Деталі
Метою заходу є популяризація постаті видатного українського художника-монументаліста Михайла Бойчука та його унікальної мистецької школи, основою якої є українське народне мистецтво і традиційні художні ремесла.
Учасниками фестивалю стануть українські митці, які вчаться та викладають в Академії імені М. Бойчука, майстри декоративного мистецтва, поети, театральні діячі, мистецтвознавці та представники інших галузей культури.
У програмі заходу, зокрема, виставки творчих робіт викладачів і випускників Академії, ярмарок художніх ремесел, майстер-класи з гончарства, вітражного та мозаїчного мистецтва, текстилю тощо. Також заплановані лекції з українського мистецтва, кінопокази, поетична сцена, презентації каталогів творчих робіт викладачів і студентів Академії.
Крім того, відбудеться показ вистави про життя і творчість Бойчука "Плід самого себе", створеної у творчій колаборації з кафедрою режисури та акторської майстерності Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв.
12 вересня у відкритті фестивалю візьме участь виконувач обов'язків міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв.
Захід відбудеться на території Київської державної академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені М.Бойчука за адресою: Київ, вулиця М. Бойчука, 32. Початок о 10:00.
Довідка
Михайло Бойчук – художник світового рівня, основоположник українського монументального мистецтва, заснованого на національних традиціях, лідер групи "бойчукістів". Належить до групи митців "Розстріляного відродження". Бойчук відновлював фрески Софійського собору в Києві та Успенського в Чернігові, створював нові фрескові ансамблі. Разом з учнями розписав у Києві Луцькі казарми. Також працював над художнім оформленням вистав Леся Курбаса. Більшість робіт Бойчука були знищені після розстрілу його радянською владою, спаленіо навіть ескізи.