В Киеве за прошедшие сутки от COVID-19 умерло шесть человек, почти 400 заболело
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. В столице за прошедшие сутки зарегистрировали 370 больных коронавирусом. Шесть человек умерли. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко, информирует УНН.
Детали
За прошедшие сутки в Киеве COVID-19 заболели: 198 женщин в возрасте от 18 до 84 лет, 143 мужчины в возрасте от 19 до 90 лет, 14 девочек в возрасте от 3 до 17 лет и 15 мальчиков в возрасте от 2 до 16 лет.
В больницы столицы госпитализировали 56 больных коронавирусом, а также 42 человека с подозрением на COVID-19 и пневмониями. Выздоровел за прошедшие сутки 191 человек.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском районе — 67, Святошинском — 60, Подольском — 54 случая.
С начала пандемии в Киеве от коронавируса умерло 5304 человека. Подтвержденных случаев заболевания на сегодня — 227 502. Преодолели вирус 218 120 жителей столицы.
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