У Києві протягом минулої доби від COVID-19 померло шестеро осіб, майже 400 захворіло

Деталі

Упродовж минулої доби у Києві на COVID-19 захворіли: 198 жінок віком від 18 до 84 років, 143 чоловіки віком від 19 до 90 років, 14 дівчаток віком від 3 до 17 років та 15 хлопчиків віком від 2 до 16 років.

До лікарень столиці госпіталізували 56 хворих на коронавірус, а також 42 особи з підозрою на COVID-19 та пневмоніями. Одужала протягом минулої доби 191 людина.

Найбільше випадків захворювання виявили у Солом’янському районі — 67, Святошинському — 60, Подільському — 54 випадки.

Від початку пандемії в Києві від коронавірусу померло 5304 людини. Підтверджених випадків захворювання станом на сьогодні — 227 502. Подолали вірус 218 120 мешканців столиці.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Україні вже 2,314 млн випадків COVID-19, за добу — 3 869