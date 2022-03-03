В Киеве прогремел ряд мощных взрывов

Детали

Сейчас известно, что в столице произошло, по меньшей мере, четыре мощных взрыва. Пользователи соцсетей сообщают, что слышали их в центре города.

Журналист Андрей Цаплиенко в Telegram обнародовал первое видео взрывов.

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Оккупанты нанесли удар по Киеву - в районе Центрального железнодорожного вокзала.