В Киеве прогремел ряд мощных взрывов
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. В Киеве прогремел ряд громких взрывов. Не исключено, что били по центру города, но точной информации пока нет, передает УНН.
Детали
Сейчас известно, что в столице произошло, по меньшей мере, четыре мощных взрыва. Пользователи соцсетей сообщают, что слышали их в центре города.
Журналист Андрей Цаплиенко в Telegram обнародовал первое видео взрывов.
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