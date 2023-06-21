В Киеве полностью восстановили давление водоснабжения после отключения электроэнергии
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. В Киеве полностью восстановили давление водоснабжения после отключения электроэнергии в некоторых районах столицы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на КГГА.
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«Давление в водопроводной сети полностью восстановлено», - говорится в сообщении.
Дополнение
Ранее УНН сообщал, что в Киеве из-за отключения электроэнергии в нескольких районах было снижено давление водоснабжения.
Также все экстренные отключения электроэнергии, которые были применены к Киевской области - отменены.