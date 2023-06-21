В Киеве полностью восстановили давление водоснабжения после отключения электроэнергии

Цитата

«Давление в водопроводной сети полностью восстановлено», - говорится в сообщении.



Дополнение

Ранее УНН сообщал, что в Киеве из-за отключения электроэнергии в нескольких районах было снижено давление водоснабжения.

Также все экстренные отключения электроэнергии, которые были применены к Киевской области - отменены.