У Києві повністю відновили тиск водопостачання після відключення електроенергії
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. У Києві повністю відновили тиск водопостачання після відключення електроенергії у деяких районах столиці. Про це УНН повідомляє з посиланням на КМДА.
Цитата
«Тиск у водопровідній мережі повністю відновлено», -йдеться у повідомленні.
Доповнення
Раніше УНН повідомляв, що у Києві через відключення електроенергії у кількох районах було понижено тиск водопостачання.
Також наразі всі екстрені відключення електроенергії, які були застосовані до Київської області - скасовані.