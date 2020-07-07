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В Киеве сообщили о подозрении мужчине, который устроил стрельбу на Подоле

В Киеве сообщили о подозрении мужчине, который устроил стрельбу на Подоле

Киев  •  УНН

 • 11737 просмотра

КИЕВ. 7 июля. УНН. В Киеве сообщили о подозрении мужчине, который устроил стрельбу возле кинотеатра "Жовтень" в Подольском районе столицы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.

"... сообщено о подозрении мужчине, который совершал хулиганские действия и устроил стрельбу в сквере у кинотеатра "Жовтень" в Подольском районе столицы", - сказано в сообщении.

Отмечается, что досудебным расследованием установлено, что двое мужчин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подошли к компании отдыхающих и начали делать им замечания, требуя от последних покинуть сквер.

При этом один из мужчин после словесной перепалки устроил драку с тремя отдыхающими, нанеся им телесные повреждения. После этого, злоумышленник, имея с собой пистолет модели "Форт 12 РМ", начал хаотично осуществлять выстрелы.

Сотрудники полиции "по горячим следам" задержали стрелка и изъяли у него предмет, похожий на пистолет, и патроны.

"Сейчас задержанному сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство, совершенное с применением огнестрельного оружия или другого предмета, специально приспособленного для нанесения телесных повреждений). Готовится ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей", - добавляется в сообщении.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, вчера рано утром в Киеве на Подоле произошла стрельба, в результате чего двое мужчин были задержаны. По данному факту открыто уголовное производство.

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