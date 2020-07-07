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У Києві повідомили про підозру чоловіку, який влаштував стрілянину на Подолі

У Києві повідомили про підозру чоловіку, який влаштував стрілянину на Подолі

Київ • УНН

 • 11740 перегляди

КИЇВ. 7 липня. УНН. У Києві повідомили про підозру чоловіку, який влаштував стрілянину біля кінотеатру "Жовтень" у Подільському районі столиці. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури міста Києва.

"…повідомлено про підозру чоловіку, який вчиняв хуліганські дії та влаштував стрілянину у сквері біля кінотеатру "Жовтень" у Подільському районі столиці", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що досудовим розслідуванням встановлено, що двоє чоловіків, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, підійшли до компанії відпочивальників та почали робити їм зауваження, вимагаючи від останніх покинути сквер.

При цьому один з чоловіків після словесної перепалки влаштував бійку з трьома відпочивальниками, завдавши їм тілесні ушкодження. Після цього, зловмисник, маючи із собою пістолет моделі "Форт 12 РМ", почав хаотично здійснювати постріли.

Працівники поліції "по гарячих слідах" затримали стрільця та вилучили у нього предмет, схожий на пістолет, та патрони.

"Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство, вчинене із застосування вогнепальної зброї або іншого предмета, спеціально пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень). Готується клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - додається у повідомленні.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, вчора рано вранці у Києві на Подолі сталася стрілянина, внаслідок чого двох чоловіків було затримано. За цим фактом відкрито кримінальне провадження.

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