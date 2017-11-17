В Киеве сообщили о минировании крупных ТРЦ

"На этот раз сообщается о заминировании ТРЦ DreamTown, ТРЦ Украина, ТРЦ Квадрат, а также некоторых станций метро", - говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве из-за сообщения о заминировании закрыта станция метро "Лыбидская".

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