В Киеве сообщили о минировании крупных ТРЦ
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. В Киеве проходит волна “анонимных телефонных заминирований” крупных торговых центров, передает УНН со ссылкой на “Киев Оперативный”.
"На этот раз сообщается о заминировании ТРЦ DreamTown, ТРЦ Украина, ТРЦ Квадрат, а также некоторых станций метро", - говорится в сообщении.
Напомним, в Киеве из-за сообщения о заминировании закрыта станция метро "Лыбидская".
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