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У Києві повідомили про мінування великих ТРЦ

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 листопада. УНН. У Києві відбувається хвиля “анонімних телефонних замінувань” великих торгових центрів, передає УНН з посиланням на “Киев Оперативный”.

"На цей раз повідомляється про замінування ТРЦ DreamTown, ТРЦ Україна, ТРЦ Квадрат, а також деяких станцій метро," - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Києві через повідомлення про замінування закрита станція метро "Либідська".

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