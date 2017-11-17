У Києві повідомили про мінування великих ТРЦ

"На цей раз повідомляється про замінування ТРЦ DreamTown, ТРЦ Україна, ТРЦ Квадрат, а також деяких станцій метро," - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Києві через повідомлення про замінування закрита станція метро "Либідська".

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