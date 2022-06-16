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Вторжение рф: в Киеве начали восстанавливать 11 домов

Киев • УНН

 • 145488 просмотра

КИЕВ. 16 июня. УНН. В Киеве начали восстанавливать 11 жилых домов, которые были повреждены в результате ракетных ударов российских войск. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко, информирует УНН.

Цитата

"Сейчас город начал восстановление 11 жилых домов, которые испытали наибольшие разрушения в результате обстрелов российскими варварами. Наибольшее повреждение получили отдельные дома в Святошинском, Оболонском и Шевченковском районах", – написал Кличко.

Детали

Всего в Киеве в результате ракетных ударов повреждено 636 инфраструктурных объектов и жилых домов. Они имеют повреждения разной степени.

Согласно критериям правительства и утвержденной программой работ, в столице в первую очередь проверят и восстановят 360 объектов: 52 учебных заведения, 15 объектов здравоохранения, 5 учреждений социальной защиты, 89 объектов жилищно-коммунального хозяйства, 12 заведений культуры, 196 жилых домов и 1 административное здание.

Напомним

На восстановительные работы из резервного фонда городского бюджета Киева выделили почти 600 млн гривен. Еще 200 млн должно предоставить правительство.

Украинские Национальные Новости

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Киев

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