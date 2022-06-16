Вторгнення рф: у Києві почали відновлювати 11 будинків

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"Наразі місто розпочало відновлювлення 11 житлових будинків, які зазнали найбільших руйнувань внаслідок обстрілів російськими варварами. Найбільше пошкоджень зазнали окремі будинки у Святошинському, Оболонському та Шевченківському районах", – написав Кличко.

Деталі

Загалом у Києві внаслідок ракетних ударів пошкоджено 636 інфраструктурних об’єктів та житлових будинків. Вони мають пошкодження різного ступеню.

Згідно з критеріями уряду та затвердженою програмою робіт, у столиці першочергово перевірять та відновлять 360 об’єктів: 52 заклади освіти, 15 об'єктів охорони здоров'я, 5 закладів соціального захисту, 89 об'єктів житлово-комунального господарства, 12 закладів культури, 196 житлових будинків та 1 адміністративну будівлю.

Нагадаємо

На відновлювальні роботи з резервного фонду міського бюджету Києва виділили майже 600 млн гривень. Ще 200 млн має надати уряд.