В Киеве избили ведущего Майкла Щура: полиция открывает дело, а пострадавшего отправляют снимать побои

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КИЕВ. 21 апреля. УНН. В Киеве парень на самокате побил ведущего "Телевидение Торонто" Романа Винтонива (Майкл Шур) из-за замечания о правилах дорожного движения. На месте работают следователи, решается вопрос об открытии производства. Об этом в комментарии УНН рассказала пресс-секретарь Шевченковского управления полиции ГУНП в Киеве Анна Зубрева.

Цитата

“Сейчас принимают заявление в потерпевшего. На месте работает следственно-оперативная группа и будет начато уголовное производство по ч.1 ст.125 УК — умышленное легкое телесное повреждение. Следователи предоставили ему направление на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления тяжести телесных повреждений”, — рассказала Зубрева.

По ее словам, нападавшего не задержали.

“Не задержали. Сейчас на месте следственно-оперативная группа просматривает записи с уличных камер видеонаблюдения и проводят соответствующие мероприятия для установления и задержания вероятных подозреваемых”, - сказала Зубрева.

Детали

Так, на своей странице в Facebook Майкл Шур рассказал, что его сегодня избили около 13:50 в Киеве на перекрестке улиц Ярославов Вал и Франко.

“Я переходил дорогу по пешеходному переходу. Увидел, что по велодорожке едет два парня на самокатах. Я остановился, чтобы их пропустить. Потому ехали они хорошенько так и, как я видел, не тормозили”, - написал ведущий.

По его словам, одному из них он крикнул, чтобы тот пропускал пешеходов, а он слез с самоката и между ними началась перепалка, а затем и драка.

“Далее мы еще попререкались немного, что он не должен меня бить и запшикивать лицо баллоном. А дальше он сел — и поехал. В сторону Прорезной. Я за ним уже не мог гнаться. Мог ходить. И пошел искать, где можно промыть глаза и нос”, - рассказал Щур.

Дополнение

В Киеве Голосеевской окружной прокуратурой утверждено и направлено в суд обвинительный акт в отношении 40-летнего мужчины, который подозревается в совершении нападения на журналистку телеканала в Голосеевском района столицы.

В течение трех месяцев 2021 года украинские журналисты 21 раз подвергались физической агрессии во время профессиональной деятельности.

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