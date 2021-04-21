У Києві побили ведучого Майкла Щура: поліція відкриває справу, а потерпілого відправляють знімати побої

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“Наразі приймають заяву в потерпілого. На місці працює слідчо-оперативна група і буде розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.125 ККУ — умисне легке тілесне ушкодження. Слідчі надали йому направлення на проведення судово-медичної експертизи для встановлення тяжкості тілесних ушкоджень”, — розповіла Зубрєва.

За її словами, наразі нападника не затримали.

“Не затримали. Наразі на місці слідчо-оперативна група переглядає записи з вуличних камер відеоспостереження та проводять відповідні заходи для встановлення та затримання ймовірних підозрюваних”, — сказала Зубрєва.

Деталі

Так, на своїй сторінці у Facebook Майкл Шур розповів, що його сьогодні побили близько о 13:50 у Києві на перехресті вулиць Ярославів Вал і Франка.

“Я переходив дорогу по пішохідному переходу. Побачив, що по велодоріжці їде два хлопці на самокатах. Я зупинився, щоб їх пропустити. Бо їхали вони добренько так і, як я бачив, не гальмували”, — написав ведучий.

За його словами, одному з них він крикнув, щоб той пропускав пішоходів, а він зліз з самоката й між ними почалася перепалка, а потім й бійка.

“Далі ми ще поприрікались трохи, що він не мав мене бити й запшикувати обличчя балоном. А далі він сів — і поїхав. У бік Прорізної. Я за ним вже не міг гнатися. Міг ходити. І пішов шукати, де можна промити очі й ніс”, — розповів Щур.

Доповнення

У Києві Голосіївською окружною прокуратурою затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 40-річного чоловіка, який підозрюється у вчиненні нападу на журналістку телеканалу у Голосіївському району столиці.

Протягом трьох місяців 2021 року українські журналісти 21 раз зазнавали фізичної агресії під час професійної діяльності.