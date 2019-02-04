В Киеве избили полицейского
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. В Киеве избили по полицейского. Об этом сообщили УНН правоохранители.
В Киеве неизвестные во время распития алкогольных напитков избили полицейского, который возвращался с работы домой. Правоохранитель для самозащиты отстреливался из травматического оружия.
В результате нападения полицейский обратился к медикам закрытой черепно-мозговой травмой, а нападавшие с пулевыми ранениями бедра и плеча.
Начато досудебное расследование по ч.2 ст.345 УК Украины.
Как сообщал УНН, в Борисполе жестоко избили преподавателя английского.