У Києві побили поліцейського

У Києві невідомі під час розпивання алкогольних напоїв побили поліцейського, який повертався з роботи додому. Правоохоронець для самозахисту відстрілювався з травматичної зброї.

У наслідок нападу поліцейський звернуся до медиків закритою черепно-мозковою травмою, а нападники з кульовими пораненнями стегна та плеча.

Розпочато досудове розслідування за ч.2 ст.345 КК України.



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