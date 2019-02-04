У Києві побили поліцейського
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. У Києві побили по поліцейського. Про це УНН повідомили правоохоронці.
У Києві невідомі під час розпивання алкогольних напоїв побили поліцейського, який повертався з роботи додому. Правоохоронець для самозахисту відстрілювався з травматичної зброї.
У наслідок нападу поліцейський звернуся до медиків закритою черепно-мозковою травмою, а нападники з кульовими пораненнями стегна та плеча.
Розпочато досудове розслідування за ч.2 ст.345 КК України.
Як повідомляв УНН, у Борисполі жорстоко побили викладача англійської.