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У Києві побили поліцейського

У Києві побили поліцейського

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 лютого. УНН. У Києві побили по поліцейського. Про це УНН повідомили правоохоронці.

У Києві невідомі під час розпивання алкогольних напоїв побили поліцейського, який повертався з роботи додому. Правоохоронець для самозахисту відстрілювався з травматичної зброї.

У наслідок нападу поліцейський звернуся до медиків закритою черепно-мозковою травмою, а нападники з кульовими пораненнями стегна та плеча.

Розпочато досудове розслідування за ч.2 ст.345 КК України.

Як повідомляв УНН, у Борисполі жорстоко побили викладача англійської.

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