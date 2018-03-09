В Киеве во время пожара в ангаре сгорели четыре автобуса
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. Пожар произошел в ангаре в Киеве, огонь уничтожил четыре автобуса. Об этом сообщает ГУ ГосЧС Украины в Киеве, передает УНН.
"9 марта в 8:19 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Киеве поступило сообщение о пожаре на ул.Стеценка", - говорится в сообщении.
Возгорание произошло в ангаре размером 250×150 м в автобусе PAZ. Огонь распространился на рядом расположенные автобусы. Пожарные локализовали пожар в 9:08, а ликвидировали в 9:32.
"Удалось спасти 30 автобусов и предотвратить распространение пожара по всей площади ангара. В результате пожара сгорело 4 автобуса", - отметили спасатели.
Причина возгорания устанавливается. Пострадавших в результате пожара нет.
"На месте происшествия работали 13 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 50 человек личного состава Киевского гарнизона", - уточнили в ГСЧС.
Напомним, 8 марта произошел пожар в офисном помещении одного из столичных бизнес-центров на улице Большая Васильковская в Киеве.